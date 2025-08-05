Spotify підвищує ціни на Premium у багатьох країнах світу

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Spotify повідомила про зростання вартості Premium-підписок у десятках країн Південної Азії, Близького Сходу, Африки, Європи, Латинської Америки та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Компанія надсилає клієнтам електронні листи з повідомленням про підвищення вартості підписок. У прикладі такого листа зазначено, що в одній із європейських країн ціна зросте на один євро — з €10,99 до €11,99. Розмір підвищення залежатиме від регіону.

Наразі підвищення цін відбулося не на всіх ринках — наприклад, у США індивідуальна підписка Premium досі коштує $11,99 на місяць. В Україні ж ціна індивідуальної підписки також поки залишається на рівні $4,99.

Spotify пояснює підвищення цін необхідністю "продовжувати інновації" у продуктових пропозиціях та функціях, щоб "забезпечити користувачам найкращий досвід". Це вже не перше підвищення цін музичним сервісом — компанія регулярно коригує тарифи в різних регіонах для підтримки прибутковості.

Подорожчання відбувається на тлі жорсткої конкуренції у сфері музичних стрімінгових сервісів з Apple Music, Amazon Music та YouTube Music. Spotify залишається лідером ринку з понад 600 мільйонами користувачів, з яких понад 250 мільйонів мають Premium-підписки.