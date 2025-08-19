Українська правда
Spotify дозволить створювати персоналізовані переходи між треками
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
19 серпня, 17:48
Spotify додає нову функцію у плейлисти, що дозволить додавати власні плавні переходи між піснями. Вона поступово з'являтиметься у всіх користувачів Premium.

Щоб додати власний перехід, користувачу слід відкрити наявний чи створити новий плейлист, натиснути функцію Mix на панелі інструментів і вибрати режим "Авто", який сам згенерує плавний перехід, або ж налаштувати його вручну.

Користувачі зможуть обирати такі опції, як Fade і Rise, що дають змогу трекам поступово затихати або, навпаки, ставати гучнішими у потрібний момент. Також буде доступне налаштування еквалайзера, ефектів та інших параметрів.

Створені плавні переходи можна буде зберігати та за потреби вмикати чи вимикати. Плейлистами з функцією Mix можна буде ділитися з іншими користувачами Spotify й навіть надавати їм можливість створювати власні переходи.

Софт Spotify
