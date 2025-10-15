Spotify запускає "керовані акаунти" для дітей, щоб не псувати рекомендації батькам

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Після вдалого пілотного запуску у 2024 році Spotify офіційно представила функцію "керовані акаунти", але поки у США, Великій Британії, Канаді, Австралії, Німеччині, Франції та Нідерландах. Вона доступна користувачам із підпискою Premium Family і дозволяє створювати для дітей до 13 років окремі профілі з власними рекомендаціями та плейлистами.

Нові акаунти дають змогу обмежувати відтворення певних виконавців, приховувати відео (наприклад, Canvas) і фільтрувати нецензурний контент. Також діти не зможуть користуватися інтерактивними функціями на кшталт обміну повідомленнями.

Окремий профіль допоможе уникнути ситуацій, коли дитячі хіти з TikTok впливають на добірку Discover Weekly чи Wrapped наприкінці року. Хоча Spotify вже має опцію Exclude from your Taste Profile, "керовані акаунти" пропонують простіше рішення для родин.

У них залишаються стандартні функції Premium, зокрема Daylist і Discover Weekly, тому це проміжний варіант між дитячим застосунком Spotify Kids і повноцінним дорослим акаунтом.

Щоб створити "керований акаунт", власник сімейного плану має перейти в налаштування акаунта в застосунку Spotify, вибрати Add a Member → Add a listener aged under 13 і дотримуватись інструкцій.