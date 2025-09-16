Українська правда
Spotify дозволив користувачам без підписки обирати пісні напряму

Spotify дозволив користувачам без підписки обирати пісні напряму
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
16 вересня, 13:15
0

Spotify зняв одне з головних обмежень для акаунтів без підписки: тепер користувачі можуть шукати та відтворювати будь-яку пісню напряму, а не лише в режимі випадкового відтворення. Це оновлення вже почало розгортатися глобально, повідомляє компанія.

Раніше безплатні слухачі могли запускати лише альбоми чи плейлисти в режимі shuffle, обмежені шістьма пропусками на годину. Тепер вони можуть відтворювати конкретний трек, хоча й з певними обмеженнями: користувач може напряму запустити одну пісню, після чого програвач переходить у випадковий режим.

Spotify пояснює, що акаунти без підписки мають щоденний ліміт на пряме відтворення. Після його вичерпання діятиме стандартне правило — не більше шести пропусків на годину. Також між піснями будуть відтворюватися рекламні блоки.

Компанія пише, що оновлення покликане зробити використання сервісу зручнішим, а також стимулювати користувачів ділитися треками у соцмережах. Раніше відкриваючи посилання на пісню користувач не міг одразу її прослухати без Premium-підписки.

До речі, Spotify також запустив довгоочікувану підтримку lossless-аудіо для Premium-користувачів. У компанії зазначають, що це поєднання має посилити позиції Spotify на ринку та зменшити відтік користувачів до конкурентів на кшталт YouTube Music чи Apple Music.

Софт Spotify Стримінгові сервіси
