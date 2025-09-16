Spotify дозволив користувачам без підписки обирати пісні напряму

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Spotify зняв одне з головних обмежень для акаунтів без підписки: тепер користувачі можуть шукати та відтворювати будь-яку пісню напряму, а не лише в режимі випадкового відтворення. Це оновлення вже почало розгортатися глобально, повідомляє компанія.

Раніше безплатні слухачі могли запускати лише альбоми чи плейлисти в режимі shuffle, обмежені шістьма пропусками на годину. Тепер вони можуть відтворювати конкретний трек, хоча й з певними обмеженнями: користувач може напряму запустити одну пісню, після чого програвач переходить у випадковий режим.

We’ve heard the feedback about Spotify Free… what works, what doesn’t, what it could be. So now we’re giving it a real update for the first time since 2018. pic.twitter.com/WKNUNzwMPr — Daniel Ek (@eldsjal) September 15, 2025

Spotify пояснює, що акаунти без підписки мають щоденний ліміт на пряме відтворення. Після його вичерпання діятиме стандартне правило — не більше шести пропусків на годину. Також між піснями будуть відтворюватися рекламні блоки.

Компанія пише, що оновлення покликане зробити використання сервісу зручнішим, а також стимулювати користувачів ділитися треками у соцмережах. Раніше відкриваючи посилання на пісню користувач не міг одразу її прослухати без Premium-підписки.

До речі, Spotify також запустив довгоочікувану підтримку lossless-аудіо для Premium-користувачів. У компанії зазначають, що це поєднання має посилити позиції Spotify на ринку та зменшити відтік користувачів до конкурентів на кшталт YouTube Music чи Apple Music.