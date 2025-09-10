Spotify нарешті запускає аудіо без втрат, анонсоване ще у 2021 році

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Однією з найбільш очікуваних функцій Spotify є звук без втрат (lossless), який компанія обіцяла ще у 2021 році. Ось тепер сервіс почав його запускати, але поки що лише в деяких країнах. Користувачі підписок отримають сповіщення, коли ця опція стане доступною.

Завдяки звуку без втрат, користувачі отримають можливість транслювати треки у форматі FLAC в якості 24 біт/44,1 кГц, що забезпечує кращу деталізацію майже кожної пісні, доступної на Spotify.

Як і раніше, користувачі зможуть налаштувати якість відтворення індивідуально для Wi-Fi, стільникового зв'язку та завантажених пісень. На додачу до низької, середньої, високої та дуже високої якості, сервіс тепер пропонуватиме й можливість слухати без втрат.

Аудіо без втрат буде доступне у додатку Spotify на мобільних пристроях, комп'ютерах, планшетах, а також на багатьох пристроях, що підтримують Spotify Connect, включно з Sony, Bose, Samsung, Sennheiser та іншими. Підтримку додаткових пристроїв, зокрема Sonos та Amazon, обіцяють наступного місяця.

Аби скористатися перевагами аудіо без втрат, користувачам доведеться обирати відповідну якість відтворення на кожному пристрої. На смартфонах це можна зробити у розділі "Якість медіафайлів" в налаштуваннях, проте в Україні та ще в багатьох регіонах ця опція з’явиться лише у жовтні.

Нагадаємо, нещодавно Spotify також додав у застосунок особисті повідомлення. Компанія каже, що користувачі сервісу хотіли мати окремий простір, аби ділитися піснями, подкастами та аудіокнигами з друзями та сім'єю.