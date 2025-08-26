Spotify додає у застосунок особисті повідомлення

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Останнім часом Spotify активно додає нові функції — від персоналізованих переходів між треками до кращої інтеграції з Instagram. Втім, свіже оновлення викликає запитання щодо доцільності — у сервісі тепер з’явилися особисті повідомлення.

Компанія каже, що користувачі сервісу хотіли мати окремий простір у застосунку, аби ділитися піснями, подкастами та аудіокнигами з друзями та сім'єю. Заразом Spotify вважає, що для виконавців функція особистих повідомлень допоможе знаходити нову аудиторію.

Починаючи з цього тижня, сервіс почне впроваджувати особисті повідомлення у застосунки на смартфонах для платних та безплатних користувачів віком від 16 років в обраних регіонах. Знайти свої чати або написати нове повідомлення можна буде натиснувши на іконку профілю у головному меню.

Користувачі Spotify зможуть обирати, приймати чи відхиляти повідомлення, а якщо вони міститимуть потенційно нелегальний чи шкідливий вміст, то й скаржитися на відправників. Заразом небажаних осіб можна буде блокувати, а функцію повідомлень можна буде повністю вимкнути у налаштуваннях.

Spotify відзначає, що користувачам слід й надалі ділитися улюбленими піснями через улюблені платформи, як-от Instagram, Facebook, TikTok та інші. Повідомлення були розроблені для доповнення цих інтеграцій, а не для їх заміни.

Поки що незрозуміло, чи зможуть артисти використовувати функцію повідомлень для спілкування зі своїми слухачами. Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Spotify працює над преміальною підпискою, яка дасть фанатам більше можливостей для взаємодії з артистами. Йдеться про доступ до ексклюзивного контенту, мерчу чи швидший продаж квитків на концерти в обмін на додаткову монетизацію.

Одним із прикладів такого підходу є популярна в Азії модель, зокрема у Південній Кореї. Там існують додатки на кшталт Weverse, де фанати можуть підписуватися на конкретних виконавців і навіть писати їм повідомлення. На Заході цей формат поки не поширений, головним чином через відсутність подібної платформи. Spotify потенційно може стати саме тим сервісом, який це змінить.