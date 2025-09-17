Українська правда
Дивіться трейлер "Splinter Cell: Перед лицем смерті" / Tom Clancy's Splinter Cell: Deathwatch від Netflix

Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
17 вересня, 14:58
Netflix показала перший трейлер анімаційного серіалу "Splinter Cell: Перед лицем смерті" / Tom Clancy's Splinter Cell: Deathwatch. Прем'єра на стримінговій платформі відбудеться 14 жовтня.

Сем Фішер повертається у серіалі Netflix, де його нова місія стане особистою. Шоу створює Дерек Колстад, відомий за "Джоном Віком". Головні ролі виконують Лієв Шрайбер (Сем Фішер) та Кірбі Хауелл-Баптіст (новий агент Splinter Cell Зіннія МакКенні).

"У тіньовому світі шпигунів Сем Фішер — герой чуток і легенда. Повернувшись до справи, він має допомогти новобранці розкрити світову змову", — йдеться у синопсисі.

Цей проєкт є частиною ширшої співпраці Ubisoft, що випускає ігри Splinter Cell, та Netflix. У межах партнерства нещодавно також анонсували серіал за мотивами ігрової серії Assassin's Creed. Раніше також повідомлялося, що американський кабельний канал FX працює над серіалом Far Cry.

Для Netflix це буде вже далеко не перша адаптація відеоігор. Раніше стримінговий сервіс випускав анімаційні серіали "Розкрадачка гробниць: Легенда Лари Крофт", Cyberpunk: Edgerunners, що отримає другий сезон, та багато інших.

Кіно Netflix Серіали Splinter Cell
