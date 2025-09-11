Рекордний злет акцій Oracle наблизив співзасновника компанії до Маска у світовому рейтингу багатіїв

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Акції Oracle 10 вересня 2025 року злетіли майже на 43% і досягли рекордної позначки у $345,69. Це найбільший стрибок за один день із 1992 року. Якщо зростання збережеться, ринкова капіталізація Oracle сягне близько 913 млрд доларів, повідомляє Reuters.

Головним каталізатором стала угода OpenAI з Oracle на закупівлю обчислювальних потужностей на суму $300 млрд протягом п’яти років — одна з найбільших у сфері хмарних технологій. Більшість нового доходу компанії надходитиме саме від цього контракту. Аналітики відзначають, що Oracle також отримує прибутки від участі у масштабному проєкті Stargate разом із SoftBank та OpenAI, а також від співпраці з Amazon, Alphabet і Microsoft.

Зростання акцій суттєво збільшило статки співзасновника Ларрі Еллісона — вони піднялися на $100 млрд до $392,6 млрд. Це дозволило йому максимально наблизитися до Ілона Маска, чий статок наразі становить $439,9 млрд.

У галузі хмарних обчислень Oracle поки поступається лідерам — Microsoft, Amazon Web Services та Google Cloud, які разом контролюють понад 65% ринку. Однак зростання доходів від нових контрактів і співпраці з компаніями у сфері ШІ допомагає Oracle швидко надолужувати відставання.

2025 рік став переломним для компанії. Акції Oracle вже подорожчали на 45%, випередивши навіть найбільш технологічні компанії. Інвестори продовжують робити ставки на роль Oracle як одного з ключових гравців у змаганні за інфраструктуру штучного інтелекту.