Співзасновник Airbnb та друг Маска приєднався до DOGE

Джо Гебіа, співзасновник сервісу бронювання житла Airbnb та близький друг Ілона Маска, приєднався до Департаменту ефективності уряду (DOGE). У пості в X він написав, що займатиметься "покращенням повільного та паперового процесу виходу на пенсію". Про це розповідає The Verge.

"Після того, як я покинув свою операційну посаду в Airbnb у 2022 році, я шукав наступний виклик у сфері цифрового дизайну. І я не зміг придумати нічого важливішого, ніж волонтерська робота над покращенням користувацького досвіду у нашому уряді. Якщо ще хтось з доброю репутацією хоче допомогти у створенні красивих, зручних для користувача продуктів, зв'яжіться зі мною", – написав Гебіа.

Гебіа у DOGE працюватиме над виправленням проблем, на які раніше скаржився Ілон Маск. Він вважав, що вихід на пенсію займає надто багато часу через паперову бюрократію. Управління кадрової служби нещодавно вперше обробило всю заяву на пенсію у цифровому вигляді без друкування жодного аркуша паперу та за два дні, замість кількох тижнів.

Попри те, що Гебіа покинув свій пост в Airbnb у 2022 році, після чого став членом ради директорів Tesla, він все ще залишається членом правління і великим акціонером сервісу. Після такої заяви, багато користувачів на форумах Airbnb почали вимагати від компанії розірвати будь-які зв'язки зі співзасновником та погрожують бойкотом.