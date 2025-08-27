SpaceX вперше успішно вивела корисне навантаження Starship на орбіту під час десятого тестового запуску

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

SpaceX досягла важливого рубежу у програмі Starship. Під час 10-го випробувального польоту компанія вперше успішно розгорнула корисне навантаження — вісім макетів супутників Starlink. Запуск кілька разів відкладався через погоду та технічні проблеми, проте відбувся без інцидентів. Раніше Starship вибухав під час підйому на сьомому, восьмому та дев'ятому польотах. У червні ще один вибух стався прямо на землі під час підготовки до старту.

Десятий політ стартував о 18:30 за американським центральним часом 26 серпня 2025 року (02:30 27 серпня за київським часом) із космодрому Starbase у Техасі. Перший ступінь Super Heavy запустив усі 33 двигуни Raptor і підняв ракету над Мексиканською затокою. Після відділення ступенів Super Heavy виконав серію складних маневрів, зокрема посадкове гальмування, навмисно відключив один із трьох центральних двигунів у фінальній фазі та використав резервний. Він навіть виконав коротке "зависання" над водою перед контрольованим приводненням.

Верхній ступінь Starship продовжив політ у космос і вперше успішно розгорнув вісім макетів супутників Starlink, а також провів повторне ввімкнення двигуна Raptor у космосі — ключову технологію для майбутніх деорбітальних маневрів.

Особливу увагу приділили фазі повернення: тепловий захист і корпус Starship навмисно піддавали екстремальним навантаженням, щоб зібрати більше даних про міцність конструкції.

У SpaceX наголосили, що цей політ — важливий крок до повної багаторазовості системи Starship, але попереду ще створення технології повернення верхнього ступеня для повторного використання.