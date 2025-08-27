Українська правда
SpaceX вперше успішно вивела корисне навантаження Starship на орбіту під час десятого тестового запуску

Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
27 серпня, 09:05
SpaceX досягла важливого рубежу у програмі Starship. Під час 10-го випробувального польоту компанія вперше успішно розгорнула корисне навантаження — вісім макетів супутників Starlink. Запуск кілька разів відкладався через погоду та технічні проблеми, проте відбувся без інцидентів. Раніше Starship вибухав під час підйому на сьомому, восьмому та дев'ятому польотах. У червні ще один вибух стався прямо на землі під час підготовки до старту.

Десятий політ стартував о 18:30 за американським центральним часом 26 серпня 2025 року (02:30 27 серпня за київським часом) із космодрому Starbase у Техасі. Перший ступінь Super Heavy запустив усі 33 двигуни Raptor і підняв ракету над Мексиканською затокою. Після відділення ступенів Super Heavy виконав серію складних маневрів, зокрема посадкове гальмування, навмисно відключив один із трьох центральних двигунів у фінальній фазі та використав резервний. Він навіть виконав коротке "зависання" над водою перед контрольованим приводненням.

Верхній ступінь Starship продовжив політ у космос і вперше успішно розгорнув вісім макетів супутників Starlink, а також провів повторне ввімкнення двигуна Raptor у космосі — ключову технологію для майбутніх деорбітальних маневрів.

Особливу увагу приділили фазі повернення: тепловий захист і корпус Starship навмисно піддавали екстремальним навантаженням, щоб зібрати більше даних про міцність конструкції.

У SpaceX наголосили, що цей політ — важливий крок до повної багаторазовості системи Starship, але попереду ще створення технології повернення верхнього ступеня для повторного використання.

