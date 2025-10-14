Starship від SpaceX успішно завершив 11-й тестовий запуск та приводнився в Індійському океані

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

SpaceX провела 11-й випробувальний політ свого надважкого носія Starship, який завершився контрольованим приводненням у водах Індійського океану. Це вже другий повністю успішний тест для прототипу Version 2 — після серії невдалих запусків на початку року.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

Ракета піднялася з бази Starbase у Техасі та провела низку запланованих маневрів, зокрема повторне запалювання одного з шести двигунів у космосі, випробування системи відкриття вантажного відсіку та виведення макетів супутників. Під час спуску апарат успішно витримав температури понад 1400°C, після чого здійснив керовану посадку в океані.

Starship is executing a banking maneuver that mimics the final approach it would take while returning to Starbase for a catch on a future mission pic.twitter.com/t4Al1xg7Xe — SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025

Starship і її прискорювач Super Heavy створені для багаторазового використання. Компанія прагне, щоб обидві частини ракети можна було повертати на Землю та запускати повторно — подібно до літаків. У межах сьогоднішнього тесту Super Heavy також виконав експериментальний "гарячий" етап відокремлення, коли верхній ступінь відштовхується від прискорювача власною тягою, а не за допомогою додаткових механізмів.

За даними SpaceX, нинішній політ став останнім для серії Version 2. Наступне випробування планується провести вже із Version 3, яку компанія готує до місії для NASA у 2027 році. Саме Starship має доставити астронавтів на південний полюс Місяця.

В.о. адміністратора NASA Шон Даффі назвав успішний політ "черговим великим кроком до повернення американців на Місяць". Водночас він наголосив, що США мають зберегти лідерство у новій космічній гонці з Китаєм, повідомляє CNN.

За оцінками SpaceX, Starship зможе виводити на орбіту партії з 60 супутників Starlink V3, забезпечуючи до 60 терабітів пропускної здатності за запуск — у 20 разів більше, ніж нинішні ракети Falcon 9.