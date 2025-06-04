Ілон Маск: SpaceX отримає близько $15,5 млрд доходу у 2025 році

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Ілон Маск заявив, що цього року SpaceX отримає приблизно $15,5 млрд доходу, що свідчить про посилення позицій компанії в комерційному космічному секторі. За його словами, вже наступного року дохід SpaceX від космічної діяльності перевищить орієнтовні $1,1 млрд бюджету NASA на космічні місії.

Perhaps an interesting milestone: @SpaceX commercial revenue from space will exceed the entire budget of @NASA next year.



SpaceX revenue this year will be ~$15.5B, of which NASA is ~$1.1B. — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2025

Поки NASA інвестує у глибоко космічні місії та наукові проєкти, SpaceX активно заробляє на дешевших комерційних запусках та супутниковому зв’язку. Компанія розробляє гігантську ракету Starship заввишки 122 метри, яка, за задумом Маска, стане ключовою для відправки людей на Марс. До речі, нещодавно SpaceX провела дев'ятий тестовий запуск Starship, під час якого втратила обидва ступені ракети.

Багаторазові ракети компанії Falcon 9 та Falcon Heavy значно здешевили запуски, що дало SpaceX змогу стати лідером на світовому ринку запусків.

2024 рік став рекордним для компанії — вона здійснила 134 запуски, більше, ніж будь-хто інший. У 2025 році SpaceX планує ще амбітніший показник — 170 запусків.

Основним джерелом доходу залишається супутниковий інтернет Starlink. Маск неодноразово говорив про плани вивести сервіс на IPO, але поки без конкретних дат.

Starlink досяг беззбитковості ще у листопаді 2023 року. Завдяки йому SpaceX вже вивела на орбіту тисячі супутників, щоб забезпечити доступ до інтернету по всьому світу.

До речі, за даними Reuters, SpaceX разом із партнерами також претендує на ключову роль у створенні елементів протиракетного щита "Золотий купол" — ініціативи, започаткованої президентом Дональдом Трампом.