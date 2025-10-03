SpaceX Ілона Маска викрили у прямих інвестиціях з Китаю — судові свідчення

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Компанія Ілона Маска SpaceX напряму брала інвестиції від китайських вкладників, свідчать матеріали судового процесу у Делавері. Це вперше, коли факт прямої китайської участі у приватній компанії, яка виконує важливі військові замовлення США, підтверджено офіційно, пише ProPublica.

Інвестор Ікбалджіт Калон, близький до керівництва SpaceX і відомий як посередник для багатих клієнтів, під час допиту під присягою визнав, що китайські вкладники були "безпосередньо в таблиці капіталізації" компанії, тобто серед акціонерів. Його свідчення розкрили раніше засекречені документи, оприлюднені після судового рішення за ініціативи журналістів.

Досі вважалося, що інвестиції з Китаю надходили у SpaceX лише опосередковано — через фонди-посередники. Тепер же стало відомо про прямі вкладення, що свідчить про тісніші зв’язки компанії з китайським капіталом. При цьому повна структура власності SpaceX залишається засекреченою.

SpaceX є ключовим підрядником уряду США — компанія будує супутники для Пентагону, запускає місії для NASA та забезпечує роботу інтернет-сервісу Starlink, яким користуються американські посольства. Через це іноземні інвестиції, зокрема з Китаю, викликають значне занепокоєння у сфері національної безпеки.

Експерти застерігають, що навіть обмежений доступ іноземних інвесторів до непублічної інформації SpaceX, наприклад даних про контракти чи постачальників, може становити серйозну загрозу для США. Відомо, що Китай системно використовує інвестиції у стратегічні галузі для отримання розвідданих.

У судових документах згадуються інвестори з Китаю, Катару, Малайзії, росії та інших країн, однак їхні імена не розкриваються. Зокрема, у 2021 році Калон особисто збирав кошти в Китаї на купівлю частки у SpaceX, обіцяючи інвесторам доступ до внутрішніх оновлень і навіть зустріч із фінансовим директором компанії. Одна шанхайська компанія перерахувала $50 млн, але угоду було скасовано після розголосу.

SpaceX та сам Калон від коментарів відмовилися. У Конгресі США вже назвали ситуацію "потенційним приховуванням" і закликали до більшої прозорості, враховуючи роль SpaceX у проєктах Міноборони та NASA.