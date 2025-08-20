SpaceX закликає штат Луїзіану відмовитись від волоконних мереж на користь Starlink

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

SpaceX звернулась до влади Луїзіани з вимогою переглянути план розвитку широкосмугового доступу до інтернету та віддати більшість коштів програми BEAD на користь Starlink. Про це пише Arc Technica.

У поданих документах компанія розкритикувала рішення штату виділити 91,5% з майже $500 млн на розвиток волоконних мереж. SpaceX заявила, що могла б забезпечити підключення майже всіх домогосподарств за менш ніж $100 млн, тоді як нинішній план є "марнотратним використанням коштів платників податків".

За пропозицією Луїзіани, Starlink отримає $7,75 млн на підключення понад 10 тис. локацій. Основна частина фінансування — $378 млн — дістанеться консорціуму місцевих провайдерів, які розвиватимуть волоконні мережі.

SpaceX заявила, що план штату порушує нові федеральні правила, які зобов’язують застосовувати "технологічно нейтральний підхід" та відбирати заявки з найменшою вартістю підключення. Якщо Луїзіана не внесе зміни, компанія має намір звернутися до Національного управління телекомунікацій та інформації (NTIA) з вимогою відхилити план.

Попередній проєкт, підготовлений за часів адміністрації Байдена, передбачав $748 млн і підключення 95% домогосподарств через волокно. Новий план, сформований під правила адміністрації Трампа, скоротив витрати до $499 млн, але залишив пріоритет за кабельними мережами.

Штати пояснюють своє рішення тим, що волокно забезпечує значно вищу пропускну здатність і краще масштабується в майбутньому. Уряд Луїзіани попереджає, що супутниковий інтернет має обмеження через спектр, щільність населення та інші технічні фактори, які ускладнюють його використання як базового рішення для всієї інфраструктури.