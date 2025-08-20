Українська правда
Усі розділи
Укр Eng
Підтримати УП
Межа Новини

SpaceX закликає штат Луїзіану відмовитись від волоконних мереж на користь Starlink

SpaceX закликає штат Луїзіану відмовитись від волоконних мереж на користь Starlink
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
20 серпня, 13:57
0

SpaceX звернулась до влади Луїзіани з вимогою переглянути план розвитку широкосмугового доступу до інтернету та віддати більшість коштів програми BEAD на користь Starlink. Про це пише Arc Technica. 

У поданих документах компанія розкритикувала рішення штату виділити 91,5% з майже $500 млн на розвиток волоконних мереж. SpaceX заявила, що могла б забезпечити підключення майже всіх домогосподарств за менш ніж $100 млн, тоді як нинішній план є "марнотратним використанням коштів платників податків".

За пропозицією Луїзіани, Starlink отримає $7,75 млн на підключення понад 10 тис. локацій. Основна частина фінансування — $378 млн — дістанеться консорціуму місцевих провайдерів, які розвиватимуть волоконні мережі.

SpaceX заявила, що план штату порушує нові федеральні правила, які зобов’язують застосовувати "технологічно нейтральний підхід" та відбирати заявки з найменшою вартістю підключення. Якщо Луїзіана не внесе зміни, компанія має намір звернутися до Національного управління телекомунікацій та інформації (NTIA) з вимогою відхилити план.

Попередній проєкт, підготовлений за часів адміністрації Байдена, передбачав $748 млн і підключення 95% домогосподарств через волокно. Новий план, сформований під правила адміністрації Трампа, скоротив витрати до $499 млн, але залишив пріоритет за кабельними мережами.

Штати пояснюють своє рішення тим, що волокно забезпечує значно вищу пропускну здатність і краще масштабується в майбутньому. Уряд Луїзіани попереджає, що супутниковий інтернет має обмеження через спектр, щільність населення та інші технічні фактори, які ускладнюють його використання як базового рішення для всієї інфраструктури.

Інтернет SpaceX Starlink Супутниковий інтернет
Поділитися:
Посилання скопійовано
Реклама:
Реклама:

Топ обговорень

Останні новини

Новини партнерів

Бізнесовий ШІ: куди інвестують компанії у 2025 році
ROG Elite Rewards: понад 25 000 учасників в Україні та цінні призи за відданість бренду
Linkos Group відзначила 25-річчя родинним святом Family Day в Україні