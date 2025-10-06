У Sora офіційно з'являться вигадані персонажі

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

OpenAI працює над тим, аби офіційно додати вигаданих персонажів, на кшталт покемонів чи героїв Disney, у свій інструмент для генерації відеороликів за допомогою штучного інтелекту Sora.

Голова Sora в OpenAI Білл Піблз поділився планами щодо оновлення у соціальних мережах. За його словами, можливість створювати відео з ліцензованими вигаданими персонажами у планах компанії й він сподівається, що зможе розповісти більше незабаром.

on the roadmap! hopefully should have more to share here soon. — Bill Peebles (@billpeeb) October 6, 2025

Така заява з'явилася невдовзі після того, як генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив про зміни до правил використання персонажів, захищених авторським правом.

У своєму блозі Альтман пише, що Sora отримає більш детальне управління генерацією персонажів. OpenAI створюватиме вигаданих героїв лише за згоди компанії та з додатковими налаштуваннями, аби правовласники могли вирішити, як саме використовуватимуть їх персонажів.

Крім того, правовласники матимуть певну модель монетизації, в якій OpenAI ділитиметься частиною доходу з правовласниками. Наразі компанія ще працює над моделлю й Альтман зазначає, що вона вимагатиме додаткових правок, але може з'явитися найближчим часом.

Нагадаємо, що трохи раніше OpenAI представила друге покоління моделі для генерації відео Sora, а заразом й новий додаток на iOS, який майже одразу очолив App Store. Проте користувачі також підмітили, що видалити свій акаунт у Sora не так вже й просто, оскільки він одразу зв'язується з акаунтом ChatGPT, навіть попри те, що застосунок потребує додаткової реєстрації.