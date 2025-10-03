Sora очолила список безплатних додатків в App Store

У вівторок OpenAI випустила окремий додаток на iOS для свого інструменту генерації відеороликів за допомогою штучного інтелекту Sora. Всього за кілька днів з релізу він встиг очолити список безплатних додатків в App Store.
Додаток крім створення відео також дозволяє одразу публікувати їх у стрічку, аби поділитися з іншими користувачами. Одним з обмежень є те, що застосунок наразі доступний лише за запрошеннями та навіть попри це він завоював першість в магазині додатків App Store.
Таким чином OpenAI має вже два додатки у трійці найпопулярніших безплатних застосунків App Store. Другим, звичайно ж, є чат-бот ChatGPT, який посідає третє місце. Їх розділяє ще один додаток для штучного інтелекту Gemini від Google, розташований на другому місці.
Нагадаємо, що невдовзі після виходу Sora для iOS користувачі помітили, що видалення акаунта також призводить до видалення облікового запису ChatGPT та всієї історії спілкування з чат-ботом.