Генератор відео Sora від OpenAI вже перевищив 1 мільйон завантажень

Випусковий редактор новин на "Межі". Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

OpenAI нещодавно запустила застосунок Sora для створення відео за допомогою штучного інтелекту, і він уже встановив рекорд за швидкістю зростання. Менш ніж за п’ять днів після релізу додаток перевищив позначку в 1 мільйон завантажень. Як повідомив керівник Sora Білл Піблз, темпи зростання навіть випередили успіх ChatGPT на старті, попри те, що сервіс працює лише за запрошеннями.

Sora з’явився 30 вересня 2025 року на iOS і наразі доступний лише у США та Канаді. У застосунку користувачі можуть переглядати стрічку з відео, згенерованих моделлю Sora 2, створювати власні ролики та використовувати функцію "камео", яка дозволяє інтегрувати у відео себе чи друзів.

Втім, разом із популярністю з’явилися й проблеми. Деякі користувачі почали створювати відео із захищеними авторським правом персонажами у невідповідних ситуаціях, що спричинило критику. У відповідь OpenAI надала правовласникам більше інструментів контролю та запровадила налаштування, які дозволяють визначати, як використовується зовнішність користувачів.

За словами Піблза, команда активно працює над розвитком Sora, обіцяючи нові функції та корекцію надмірної модерації. Тим часом застосунок вже очолив рейтинг App Store.