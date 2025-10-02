Видалити акаунт Sora неможливо без видалення акаунта ChatGPT

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Користувачам iOS у кількох країнах став доступний окремий застосунок Sora від OpenAI — інструмент для створення відео за допомогою ШІ. Хоча він потребує окремої реєстрації, використання тієї ж електронної пошти чи номера телефону, що й у ChatGPT, призведе до того, що видалення одного акаунта автоматично тягне за собою видалення іншого.

Такою знахідкою у соціальних мережах поділився користувач Х @PaulYacoubian, який спробував видалити акаунт Sora. Замість того щоб завершити процес, він отримав попередження, що заразом буде видалений обліковий запис ChatGPT з усією історією.

Just found out if you try to delete your Sora app account you will lose your chatgpt account and be banned forever from signing up again. pic.twitter.com/B0dXH021lq — Paul Yacoubian (@PaulYacoubian) October 1, 2025

Ба більше, якщо користувачі необережно все ж видалять обліковий запис, вони не зможуть використовувати ту саму електрону адресу або мобільний номер, аби зареєструватися знову. Так само буде припинений доступ до ChatGPT через API.

Ймовірно, така ситуація виникла через те, що під час реєстрації в Sora автоматично створюється акаунт для ChatGPT, або, якщо він уже існує, відбувається його об’єднання. Це може бути спробою OpenAI штучно збільшити кількість користувачів, або ж просто технічна помилка розробників, яку виправлять згодом.

Нагадаємо, раніше OpenAI представила нову модель Sora 2, що може створювати ще більш реалістичні відеокліпи.