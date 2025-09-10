Sony представила мобільний додаток PlayStation Family для контролю дитячого геймінгу

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Sony представила новий мобільний застосунок PlayStation Family App для пристроїв на базі iOS та Android, який надає батькам додаткові інструменти для керування ігровою активністю дітей на консолях PlayStation 4 та PlayStation 5.

Застосунок позиціонується як окремий інструмент батьківського контролю з набором налаштовуваних функцій. В ньому передбачено покрокову інструкцію для швидкого створення дитячого облікового запису PlayStation та можливість отримувати у реальному часі сповіщення про те, у що саме грає дитина та схвалювати або відхиляти запити на додатковий ігровий час.

PlayStation Family App також дозволяє встановлювати обмеження на доступ до окремих ігор та надсилати повідомлення дитині безпосередньо через мобільний інтерфейс. Щотижневі звіти про активність допомагатимуть відстежувати тривалість ігор та оперативно змінювати налаштування.

Крім того, батьки можуть поповнювати баланс дитячого облікового запису, переглядати залишок коштів і встановлювати місячний ліміт витрат. Для обмеження контенту передбачені готові вікові профілі з автоматичними фільтрами, які можна змінювати вручну, додаючи або прибираючи доступ до матеріалів у PlayStation Store.

Sony повідомила, що планує надалі розширювати функціонал PlayStation Family App. Застосунок уже доступний для завантаження у більшості регіонів.