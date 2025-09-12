Sony випустила Xperia 10 VII з чипом Snapdragon 6 Gen 3 та оновленим дизайном камер, що нагадує Pixel

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Sony офіційно анонсувала Xperia 10 VII, свій новий смартфон середнього класу з оновленим дизайном. Новинка отримала горизонтальний модуль камер у стилі Google Pixel, спеціальну кнопку для камери та низку вдосконалень порівняно з попередником.

Xperia 10 VII оснащена подвійною задньою камерою. Основний сенсор Sony Exmor RS на 50 МП із підвищеною світлочутливістю, фазовим автофокусом по всій площині кадру та підтримкою HDR. Другий датчик — ультраширококутний на 13 МП з кутом огляду 120°. Для селфі передбачена фронтальна камера на 8 МП. Смартфон отримав окрему кнопку, яка дозволяє миттєво запускати камеру та робити знімки, навіть якщо екран заблоковано.

Смартфон оснащено 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Пристрій також отримав захищене скло Gorilla Glass Victus 2. Новинка працює на процесорі Snapdragon 6 Gen 3 з 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої, яку можна розширити до 2 ТБ за допомогою microSD. Акумулятор ємністю 5000 мА∙г підтримує швидку зарядку. Смартфон працює на Android 15 і отримає чотири роки оновлень ОС та шість років патчів безпеки.

Серед інших особливостей: стереодинаміки, наявність роз’єму 3,5 мм, захист IP65/68, а також підтримка Circle to Search і Google Gemini.

Xperia 10 VII товщиною 8,3 мм і вагою 168 г доступна у трьох кольорах. Ціна пристрою у Європі становить €449. Попередні замовлення вже відкриті, а продажі почнуться 19 вересня 2025 року.