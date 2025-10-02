Sony WH-1000XM6 та WF-1000XM5 тепер підтримують Gemini Live та аудіошеринг через Fast Pair

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Sony випустила оновлення для своїх флагманських навушників WH-1000XM6 і WF-1000XM5. Воно додає підтримку сервісу Gemini Live та можливість ділитися звуком через Fast Pair, повідомляє Android Authority.

Версія 3.0 для WH-1000XM6 і відповідне оновлення для WF-1000XM5 дозволяють користувачам підключати кілька пристроїв одночасно або легко ділитися музикою та потоковим контентом з друзями та родиною. Fast Pair автоматично виявляє сумісні пристрої поблизу та пропонує підключення, спрощуючи процес у порівнянні з ручним сполученням.

Ця функція базується на технології Google Audio Share, яка дозволяє транслювати звук одночасно на до 20 сумісних пристроїв. Підтримка Auracast, Bluetooth Low Energy (BLE) та Bluetooth 5.3 забезпечує стабільну та високоякісну передачу аудіо. Першими Audio Share отримали смартфони Pixel 8 і новіші, але інші виробники, зокрема Xiaomi та Samsung, також впроваджують подібні функції, зокрема Dual Audio для підключення двох пар навушників.

Sony WF-1000XM5

Gemini Live, який також з'явився в оновленні, дозволяє користувачам вести більш природні діалоги з голосовим асистентом. Навушники можуть передавати інтонації та паузи у розмові, створюючи ефект живої бесіди під час використання голосових запитів або команд. Це робить спілкування з ШІ більш комфортним та інтерактивним.

Оновлення вже почало поширюватися у кількох регіонах, очікується, що до кінця місяця воно стане доступним для всіх користувачів WH-1000XM6 та WF-1000XM5.