Sony показала бездротові колонки Pulse Elevate для геймерів

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Sony анонсувала Pulse Elevate — перші бездротові настільні колонки для ігор, які розширюють лінійку аудіоаксесуарів PlayStation. Їх показали під час презентації State of Play, а запуск запланований на 2026 рік.

Кожна колонка оснащена студійними планарними магнітними драйверами та вбудованими сабвуферами, що забезпечують деталізоване звучання та насичені баси. На PS5 колонки також підтримуватимуть технологію Tempest 3D AudioTech, завдяки чому ігрові ефекти точно позиціюватимуться у просторі.

У праву колонку інтегрований мікрофон з ШІ-системою шумозаглушення, яка відсікає сторонні звуки під час голосового чату. Це дозволяє користуватися повноцінним голосовим зв’язком без навушників.

Колонки мають вбудований акумулятор і можуть працювати в портативному режимі, а для настільного використання передбачені зарядні док-станції. Користувачі зможуть налаштовувати еквалайзер, гучність, бічний тон і параметри мікрофона безпосередньо у меню PS5 або ПК.

Pulse Elevate працюють через PlayStation Link з адаптером — фірмову технологію з наднизькою затримкою та бездротовим lossless-з’єднанням. Підтримуються PS5, ПК, Mac та PlayStation Portal. Є й Bluetooth, що дозволяє одночасно підключати другу систему, наприклад смартфон, для музики чи дзвінків.

Pulse Elevate вийдуть у кольорах Midnight Black та White. Модель з білим корпусом буде доступна лише в обмеженій кількості через офіційний магазин PlayStation та окремих ритейлерів.