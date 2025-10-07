Виробники смартфонів почали відмовлятися від комплектних USB-кабелів

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з початку 2000-х. Люблю грати в комп'ютерні ігри та розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Після вилучення зарядних пристроїв із коробок смартфонів виробники переходять до наступного кроку — відмови від USB-кабелів. Першим прикладом став нещодавно анонсований Sony Xperia 10 VII, який постачається без цього аксесуару. Про це пише Android Headlines.

Як повідомив один з користувачів Reddit, новий Sony Xperia 10 VII постачається без зарядного пристрою та кабелю. Попри те, що Sony не є лідером ринку смартфонів, компанія може задати тренд на відсутність комплектних аксесуарів, якщо рішення виглядатиме економічно виправданим. Схожий підхід також застосувала й Apple, відмовившись від комплектного кабелю у нових AirPods. Нагадаємо, що Apple раніше першою відмовилась від комплектних блоків живлення.

Комплект Sony Xperia 10 VII, в якому відсутній блок та кабель для заряджання Brick_Fish

Як пише видання, виробники загалом пояснюють урізання комплектації двома причинами: зменшенням електронних відходів та економією витрат. За їхніми словами, більшість користувачів уже мають кілька кабелів USB-C, тому додатковий аксесуар у комплекті вважають зайвим. Водночас менші коробки дозволяють розміщувати більше пристроїв на одному піддоні під час транспортування, що скорочує витрати при перевезеннях між країнами.

Однак ключовим фактором залишається економіка. Навіть недорогий кабель, вилучений із мільйонів пристроїв, дає виробникам значну економію. Крім того, це створює додатковий ринок для продажу сертифікованих аксесуарів окремо.

Підсумовуючи, можна сказати, що з часом кабелі, як і зарядні пристрої, зникнуть із комплектів мобільних пристроїв. Виробники будуть шукати баланс між екологічними ініціативами, оптимізацією логістики та прибутком від аксесуарів.

Для користувачів така зміна означає додаткові витрати, а також необхідність уважніше підходити до вибору кабелів. Нестандартні або несертифіковані варіанти можуть призвести до повільної передачі даних, зниження швидкості заряджання чи навіть пошкодження пристрою. Особливо це стосується смартфонів із підтримкою швидкої зарядки, де потрібні кабелі з відповідною потужністю та сертифікацією USB-IF.