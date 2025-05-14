Sony прогнозує $700 млн втрат через американські мита

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Sony повідомила, що американські мита матимуть суттєвий вплив на фінансові результати до березня 2026-го. Аналітики очікують втрати на суму приблизно ¥100 млрд (близько $700 млн). Попри очікування ринку, операційний прибуток залишиться майже на рівні минулого року — ¥1,28 трлн (близько $8,2 млрд) — і буде нижчим за прогнози аналітиків. Про це пише Bloomberg.

Окрім прогнозу, Sony оголосила про викуп акцій до ¥250 млрд (близько $1,6 млрд) і планує часткове відокремлення фінансового підрозділу, його вихід на біржу запланований на 29 вересня 2025 року. Після цього фінансовий бізнес вважатимуть непрофільним активом.

Попри слабкі прогнози, акції компанії зросли на 4,5% — інвесторів приваблює викуп акцій, що стає поширеною практикою серед японських корпорацій.

У першому кварталі 2025 року Sony відзвітувала про операційний прибуток у ¥203,7 млрд (близько $1,31 млрд), а за весь рік продала 18,5 млн консолей PS5 (проти 20,8 млн роком раніше). Новому CEO Хірокі Тотокі доведеться розв'язувати проблеми, пов’язані з митною політикою США — головного ринку для PlayStation, яку здебільшого виробляють у Китаї.

Минулого місяця компанія вже підвищила ціни на PS5 у Європі, Австралії та Новій Зеландії. Якщо мита США залишаться постійними, це може призвести до подорожчання консолі й в Америці.