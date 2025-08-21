Sony готує оновлений дизайн для смартфона Xperia 10 VII

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Sony, яка традиційно рідко змінює зовнішній вигляд своїх смартфонів, готує редизайн для наступної моделі середнього класу — Xperia 10 VII. Про це свідчить зображення чохла, розміщене на японському сайті Amazon (через SumahoDigest), де видно нову конфігурацію камери.

На відміну від попередньої моделі Xperia 10 VI, яка мала вертикальне розташування двох основних камер, новий пристрій отримає горизонтальне компонування. Це перше повернення до горизонтального блоку камер з часів Xperia 10, випущеного у 2019 році. Хоча зміни не є радикальними, для Sony це помітний крок у бік оновлення дизайну.

Офіційних технічних характеристик або дати запуску Xperia 10 VII наразі немає. Однак поява аксесуарів на торгових майданчиках може свідчити про наближення презентації. Для порівняння, Xperia 10 VI була представлена у червні минулого року, тож новинка вже запізнюється за звичним графіком компанії.