Sony повністю припинила діяльність у росії

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Sony нарешті повністю припинила свою діяльність у росії та ліквідувала місцеве представництво. Офіційно роботу компанії зупинено 11 серпня 2025 року, майже через 18 років після виходу на ринок, повідомляють російські ЗМІ.

Документи щодо ліквідації бізнесу у росії були подані у федеральну податкову службу ще раніше — 10 жовтня 2024 року. Спроби повністю зупинити діяльність у країні були ще й у 2023 році, проте тоді японська компанія отримала відмову.

Рішення зупинити діяльність у росії було прийняте ще після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Майже одразу були зупинені постачання консолей та зупинена робота PlayStation Store. Протягом останніх кількох років Sony займалася розпродажем залишків товарів.

Крім зупинки роботи та постачання PlayStation, Sony також зупинила дистриб'юцію фільмів у росії та припиняє роботу Sony Music. Заразом у лютому 2024 року японська компанія почала закривати фірмові магазини.

До речі, з початку повномасштабного вторгнення Sony безплатно надавала українцям підписку PlayStation Plus, однак наприкінці минулого року акцію закінчили.