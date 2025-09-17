Sony використовує ШІ аби розширити творчість розробників, а не замінити її

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Sony представила план використання штучного інтелекту під назвою Enterprise LLM. Компанія наголошує, що ці технології мають допомагати розробникам у творчості, а не замінювати їх, і працює з командами над тим, щоб ШІ застосовувався етично та законно. Про це повідомляє GameSpot.

З 2023 року понад 50 тисяч людей у 210 різних командах почали використовувати штучний інтелект. Працівники Sony крім звичайних випадків, як-от для уточнення інформації чи допомоги у письмі, використовують технології для кращої інтеграції у щоденну роботу. Загалом компанія протестувала вже понад 300 різних ШІ-проєктів, з яких більше як 50 вже стали регулярною частиною роботи.

Щоб гарантувати безпечне й законне використання ШІ, Sony співпрацює з командами, які займаються питаннями етики, права та конфіденційності. Компанія особливо хвилюється через можливі порушення авторських прав на музику та інший контент.

На додачу до цього, Sony також використовує штучний інтелект для захисту роботи творців. Для цього компанія створює систему, що зможе визначати, коли якась робота була викрадена або використана без дозволу.

Ще один напрямок використання ШІ — покращення старих фільмів. Завдяки новим технологіям Sony підвищує якість звуку й зображення при відтворенні на PlayStation 5 за допомогою функцій масштабування.

"Ми активно вивчаємо можливості впровадження та використання нових інструментів, таких як агенти штучного інтелекту, які використовують ще більш передові технології, для кращої підтримки співробітників та підвищення продуктивності та ефективності Групи в цілому. У майбутньому наші спеціалізовані відділи, пов’язані з юридичними/конфіденційними питаннями, управлінням штучним інтелектом, безпекою та іншими сферами, планують співпрацювати над зміцненням нашої інфраструктури штучного інтелекту, щоб більше співробітників могли проактивно вивчати, ділитися та впроваджувати ці технології в усіх наших компаніях у безпечному середовищі", — йдеться у нещодавньому звіті Sony.