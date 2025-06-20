SoftBank хоче створити у США промисловий комплекс для ШІ вартістю $1 трлн

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Засновник японської компанії SoftBank Масайоші Сон хоче разом із з Taiwan Semiconductor Manucaturing Co. (TSMC) побудувати комплекс вартістю $1 трильйон в Аризоні. На ньому планують виробляти роботів і розвивати штучний інтелект, пише Bloomberg.

Сон має на меті створити величезний центр, що перенесе високотехнологічне виробництво до США. Цей центр вироблятиме промислових роботів на базі штучного інтелекту. Основну роль у проєктів відіграватиме TSMC, яка вже планує інвестувати $165 мільярдів у США та розпочати виробництво чипів на заводі в Аризоні.

Водночас поки незрозуміло, чи буде подібна пропозиція цікава TSMC, оскільки проєкт SoftBank немає жодного відношення до планів тайванської компанії. Комплекс, який планує Сон, може отримати назву Project Cristal Land та стане найбільш амбіційним проєктом засновника японської компанії, який вже неодноразово заявляв, що має наміри зробити все можливе, аби пришвидшити розробку ШІ.

Заразом повідомляється, що японський мільярдер також особисто досліджує інтереси низки технологічних компаній. З-поміж іншого, проєкт було запропоновано керівникам південнокорейської компанії Samsung Electronics Co.

На додачу до цього, Сон шукає підтримку уряду США, зокрема через податкові пільги. У цьому напрямку вже було проведено переговори з міністром торгівлі США. Японська компанія також розглядає й інші варіанти фінансування, як-от модель project finance, що дозволяє залучати кошти поетапно для зменшення початкових витрат.

Наразі головною загрозою такого амбіційного плану Сона є реальність попиту на такий проєкт та, власне, фінансові ресурси для його реалізації. Раніше SoftBank вже намагався залучити сотні мільярдів доларів для Stargate, проєкту з побудови центрів обробки даних у США разом з OpenAI, але прогрес досить повільний. З новим проєктом виникають ще більші сумніви щодо зацікавленості великих гравців.

Нагадуємо, що про подібні наміри японської компанії говорили ще у березні цього року. Тоді повідомлялося, що Масайоші Сан планує відвідати США, аби обговорити свої плани з адміністрацією Трампа.