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SoftBank хоче інвестувати $1 трильйон у ШІ в США

SoftBank хоче інвестувати $1 трильйон у ШІ в США
SoftBank
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
28 березня, 14:53
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Японська телекомунікаційна і медіакорпорація SoftBank Group Corp. має наміри інвестувати понад $1 трильйон, щоб створити промислові парки із заводами для штучного інтелекту в США. Про це повідомляє Bloomberg.

Засновник та головний виконавчий директор Масайоші Сон планує відвідати США, щоб зустрітися з адміністрацією Трампа та обговорити свої ідеї щодо індустріальних парків. 

На заводах, ймовірно, використовуватимуть роботів, оснащених штучним інтелектом, які зможуть працювати автономно. Таке рішення зумовлене нестачею робочої сили в країні.

Нагадаємо, у січні SoftBank разом з OpenAI та Oracle анонсували інший амбіційний проєкт по розвитку штучного інтелекту – Stargate. У межах цієї ініціативи спершу планують залучити $100 мільярдів інвестицій з перспективою збільшити до $500 мільярдів протягом чотирьох років.

Бізнес SoftBank Штучний інтелект
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