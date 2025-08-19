SoftBank інвестує $2 млрд в Intel на тлі реструктуризації компанії

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Японський конгломерат SoftBank оголосив про інвестицію $2 млрд в Intel шляхом купівлі звичайних акцій компанії — $23 за акцію. Після оголошення угоди акції Intel зросли більш ніж на 5%, повідомляє TechCrunch.

Голова SoftBank Масайоші Сон заявив, що стратегічна інвестиція відображає віру в розвиток виробництва напівпровідників у США, де Intel має відігравати ключову роль. SoftBank також посилює активність у сфері штучного інтелекту: нещодавно компанія придбала завод Foxconn у Лордстауні, штат Огайо, щоб розгорнути дата-центри для ШІ.

Інвестиція надає додаткову підтримку Intel на фоні реструктуризації під керівництвом нового CEO Ліп-Бу Тана. Цього року компанія закрила підрозділ автомобільної архітектури та скоротила більшість його персоналу, а також оголосила про скорочення 15–20% штату Intel Foundry, щоб зосередитися на клієнтському та дата-центровому бізнесі.

SoftBank підтвердив, що придбає акції Intel у рамках довгострокового стратегічного партнерства, націленого на зміцнення технологічної незалежності США та прискорення розробки ШІ-чипів. Ця угода також збігається з політичними викликами для Intel: президент США Дональд Трамп раніше закликав до відставки CEO через зв'язки Тана з Китаєм, а його адміністрація обговорювала можливість державного інвестування в компанію. Крім того, Білий дім пригрозив новими тарифами на імпортні чипи для стимулювання внутрішнього виробництва.

Аналітики оцінюють угоду як сигнал відновлення довіри до Intel після років тиску з боку конкурентів, і як важливий крок для зміцнення позицій компанії на ринку ШІ та передових напівпровідників.