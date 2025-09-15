Snapdragon 8 Elite Gen 5 — так називатиметься наступний флагманський чип Qualcomm

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Qualcomm ще до початку Snapdragon Summit офіційно анонсувала новий мобільний процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Компанія каже, що з урахуванням Snapdragon 8 Elite, це вже п'яте покоління, через що й Gen 5 у назві попри відсутність Gen 4.

Додаток Elite у назві компанія пояснює тим, що це елітний процесор який є "вершиною преміальної серії Snapdragon 8". Як і його попередник, новий чип буде створений на архітектурі Oryon, що забезпечить гнучкість та оптимізацію для високої швидкості та ефективності.

"Наш Snapdragon 8 Elite наступного покоління є лідером, але він є частиною ширшого плану розвитку. Ви також побачите, як деякі майбутні мобільні платформи перейдуть на Gen 5. Наші назви допомагають як споживачам, так і виробникам оригінального обладнання зрозуміти, де кожен продукт має місце та коли він дебютує", — йдеться у заяві.

Повноцінна презентація Snapdragon 8 Elite Gen 5 відбудеться під час Snapdragon Summit в кінці вересня. Тоді компанія й розкриє офіційні технічні характеристики процесора.

За чутками, Snapdragon 8 Elite Gen 5 використовуватиме спеціальні ядра Oryon з основним, що працюватиме на частоті 4,6 ГГц. Версія For Galaxy або ж Extreme Edition досягатиме частоти до 4,7 ГГц. З-поміж інших ймовірних характеристик, 8 Elite Gen 5 матиме новий графічний процесор, що працюватиме на частоті 1,2 ГГц. Чип буде виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом TSMC N3p.