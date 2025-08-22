Google Pixel 10 стануть першими смартфонами з підтримкою супутникових голосових та відео дзвінків у WhatsApp

Цікавлюся різного роду електронікою і технологіями з 2004 року. Люблю грати в комп'ютерні ігри, а також розуміюся на роботі різних гаджетів. Регулярно стежу за новинами світу технологій і сам пишу матеріали про це.

Компанія Google оголосила про нову функцію, яка буде доступна в смартфонах серії Pixel 10 — підтримку голосових і відеодзвінків через WhatsApp із використанням супутникового зв’язку. Ця можливість стане ексклюзивною для Pixel 10, Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL, починаючи з офіційного старту продажів 28 серпня.

Інформація про це була оприлюднена на акаунті Made By Google в X, після чого її підтвердив офіційний акаунт WhatsApp. У короткому відео, що супроводжує анонс, показано, як пристрій Pixel приймає дзвінок у режимі супутникового зв’язку.

Відео містить примітку, що сервіс працюватиме лише з операторами, які підтримують супутникову функцію, і може передбачати додаткові платежі понад стандартний тариф.

#Pixel10 has you covered on and off the grid 📍 Pixel devices will be the first to offer voice and video calls on @WhatsApp over a satellite network starting 8/28¹ 🌍 pic.twitter.com/6yDSDMskkK — Made by Google (@madebygoogle) August 22, 2025

У відео також вказано, що для здійснення дзвінків необхідно перебувати на відкритому просторі з прямою видимістю неба. Google також попереджає, що якість зв’язку може бути нижчою, ніж у звичайних мобільних мережах, а час з’єднання — довшим. Детальні технічні умови та обмеження поки не оприлюднено.