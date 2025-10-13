Slack перетворює Slackbot на ШІ-асистента

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Slack оновлює Slackbot, перетворюючи його на ШІ-асистента, який допомагатиме зі створенням робочих планів, переглядом повідомлень у каналах, збором інформації та іншими завданнями. Про це повідомляє The Verge.

"Сьогодні Slackbot є досить примітивним", — розповідає The Verge Роб Сіман, старший віцепрезидент Slack з корпоративних продуктів. "Але ми фактично переробили його з нуля, перетворивши на персоналізованого помічника на базі штучного інтелекту".

Користувачі зможуть почати спілкування зі Slackbot, натиснувши іконку біля поля пошуку. Це відкриє приватний чат з асистентом, де можна ставити питання та давати завдання. Наприклад, Slackbot може підсумувати повідомлення в каналі або допомогти визначити пріоритетні задачі на день.

У демо, яке Slack показало The Verge, Slackbot виконував і складніші завдання. Наприклад, він міг організувати план запуску продукту в Canvas, збираючи інформацію з різних каналів. Оновлений бот також допомагає створювати кампанії у соцмережах, дотримуючись загального тону бренду.

Як і багато інших ШІ-ботів, Slackbot дозволятиме шукати у робочому просторі природною мовою. Це допоможе знаходити документи навіть без точного ключового слова. Для запитів, пов’язаних із зустрічами, Slack інтегруватиме Microsoft Outlook і Google Calendar.