Складаний iPhone коштуватиме $2000 й виглядатиме як два iPhone Air, з’єднані разом — Bloomberg

Apple готує свій перший складаний iPhone, який, за прогнозами аналітиків, може з’явитися наприкінці 2026 року. Попри відсутність офіційних підтверджень, інсайдери вже діляться першими деталями щодо дизайну та характеристик.

Як повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман у своїй розсилці Power On, новинка виглядатиме "як два iPhone Air, з’єднані разом". Це означає, що смартфон буде відносно тонким, хоча, ймовірно, товстішим за конкурентів — Pixel 10 Pro Fold (10,8 мм) та Galaxy Fold7 (8,9 мм). Для порівняння, iPhone Air має товщину 5,6 мм. Водночас аналітик Мін-Чі Куо вважає, що у розкладеному вигляді пристрій може бути ще тоншим — близько 4,5 мм.

Що стосується ціни, то очікування менш оптимістичні. За словами Гурмана, складаний iPhone коштуватиме щонайменше $2000, а можливо й дорожче, що зробить його дорожчим за конкурентів.

Серед переваг майбутнього смартфона називають підвищену міцність. Апарат, як і iPhone Air, буде виготовлений із титану, який добре зарекомендував себе у тестах JerryRigEverything та iFixIt. Останні також оцінили ремонтопридатність Air у 7 балів із 10 — доволі високий показник для сучасних смартфонів. Якщо складаний iPhone отримає схожу оцінку, це стане важливим проривом на фоні слабких результатів конкурентів. Pixel Fold та Galaxy Z Fold7 набрали лише по три бали.

Таким чином, Apple планує не лише вийти на ринок складаних пристроїв, а й зробити ставку на тонкий дизайн, титанову міцність та кращу ремонтопридатність, навіть попри високу ціну.