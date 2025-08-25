Українська правда
Складаний iPhone отримає чотири камери, Touch ID та дисплей без складки — Bloomberg

Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
25 серпня, 09:05
Apple готується до випуску свого першого складаного iPhone, і за даними журналіста Марка Гурмана з Bloomberg, компанія планує відмовитись від Face ID на користь Touch ID, який інтегрують у кнопку живлення.

Смартфон також матиме одразу чотири камери: одну фронтальну, одну внутрішню для селфі у розгорнутому режимі та дві основні на задній панелі. Це дозволить адаптувати фотоможливості під різні сценарії використання — як у закритому, так і у відкритому форматі.

Дизайн нового iPhone буде "книжкового" типу: у складеному вигляді користувач отримає зовнішній екран на 5,5 дюйма, а у розгорнутому — великий дисплей на 7,8 дюйма. Apple наразі тестує чорний та білий варіанти корпусу.

Відомо також, що пристрій буде оснащений другим поколінням модему Apple C2, але при цьому не матиме фізичного SIM-слота — лише підтримку eSIM.

Окрема увага приділяється дисплею. Apple використає спеціальну металеву пластину з лазерними отворами, яка розподілятиме напругу при згинанні, що дозволить прибрати помітну складку на екрані.

Очікується, що складаний iPhone буде представлений у 2026 році.

