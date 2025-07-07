Зарплати українських розробників 2025: у джунів падіння зупинилося, а у мідлів — просідання

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

В Україні зарплати розробників мідлів в сервісних та аутстафінгових компаніях знижуються, найбільше падіння — у зарплатах тих, хто прийшов в ІТ 2-6 років тому.

Як повідомляє DOU з посиланням на дані літнього опитування українських айтівців, продуктові компанії пропонують одні з найвищих зарплат розробникам всіх тайтлів.

Зазначається, що медіанні зарплати сеньйорів та лідів/керівників зростають, стартапи пропонують одні з найвищих зарплат фахівцям рівня Middle+, аутстафінгові компанії платять більше розробникам рівня Senior+, а зарплати в сервісних компаніях традиційно залишаються одними із найнижчих.

Скриншот з сайту dou.ua

Згідно з опитуванням, за останні пів року тенденція до зниження зарплат збереглася лише у розробників рівня Middle — -$50 проти грудня 2024 року; зарплати досвідчених розробників рівня Senior і вище мають тенденцію до зростання; виняток — Tech Leads, медіанна зарплата у яких дещо знизилась — -$50 за пів року; падіння зарплат джуніор-розробників зупинилося — медіана повернулася на рівень літа 2024 року — +$30 за пів року.

Скриншот з сайту dou.ua

Також повідомляється, що за останні пів року просіли зарплати розробників, які прийшли в ІТ 2-6 років тому, це одна з найчисельніших груп фахівців — вони становлять 43% всіх розробників; зросли медіанні зарплати розробників з досвідом 8-14 років, а у тих, хто працює в ІТ 15 і більше років, зарплати стабільні. Початківці з досвідом до року, як і раніше, можуть розраховувати на $400-600.

У досвідчених розробників зростає не тільки медіана, а й третій квартиль, тобто зарплати найоплачуваніших фахівців. Найактивніше зростав третій квартиль у Senior: +$500 за пів року. Позитивна динаміка в третьому квартилі також у Team Leads (+$175) і Tech Leads (+$150).

Скриншот з сайту dou.ua

Щодо міст, то зарплати розробників у Києві та Львові залишаються найвищими. Різниці між містами практично немає: медіанна зарплата джуніора $1000, мідла — $2500, сеньйора — $5000, лідів — $5700. В Одесі схожі зарплати у джунів та мідлів, але нижчі у сеньйорів — $4500. Далі йдуть Вінниця, Дніпро та Івано-Франківськ.

Медіанні зарплати джуніорів у цих містах $850-900, мідлів — $2400-2475, сеньйорів — $4500. На загальну медіану по місту впливають як медіанні зарплати фахівців різних тайтлів, так і частка фахівців різних тайтлів. Медіанна зарплата розробників в Харкові досить висока — $3000 завдяки великій частці лідів, які працюють в місті. Проте зарплати джунів — $775, мідлів — $2010 та сеньйорів — $4400 тут нижчі.

Продуктові компанії та стартапи платять розробникам більше, ніж сервісні чи аутстафінгові. За останні пів року в продуктових компаніях зросли медіанні зарплати мідлів — +$100 та фахівців рівня Lead/Staff/Principal і вище — +$250. В стартапах теж зросла медіанна зарплата мідлів — +$325 за пів року. Продуктові компанії пропонують одні з найвищих зарплат розробникам всіх тайтлів.

Скриншот з сайту dou.ua

В сервісних та аустафінгових компаніях медіанні зарплати мідлів, навпаки, знижувались: за пів року -$224 в аутстафінгових компаніях та -$150 в сервісних.

Аутстафінгові компанії платять більше середнього розробникам Senior+, а зарплати початківців і мідлів тут наразі нижчі від середнього рівня. Зарплати в сервісних компаніях традиційно одні з найнижчих. Проте зараз це хороше місце для старту кар’єри: 62% всіх інтернів та 40% джунів працюють у сервісних компаніях, а за рівнем зарплат для джуніорів сервісні компанії на другому місці після продуктових. Найнижчі зарплати розробникам пропонують держкомпанії і не ІТ-компанії.

Щодо спеціалізацій, то Back-end та Mobile, як і раніше, спеціалізації з найвищими медіанними зарплатами. Проте найвищі зарплати джунів зараз у Back-end та Full Stack фахівців. За останні пів року на $200-300 зросли медіанні зарплати сеньйорів більшості напрямів. Виняток — Front-end розробка, де змін не відбулося.

Скриншот з сайту dou.ua

У Back-end і Full Stack на $100 зросла медіанна у джунів, а після зимового падіння відновилися зарплати Mobile-розробників рівня Lead/Staff/Principal і вище — +$500.

Згідно з опитуванням, як і пів року тому, найвищі медіанні зарплати у тих, хто пише на Scala. 75% тих, у кого це основна мова програмування, — розробники рівня Senior і вище. Далі — Go, Kotlin, Swift і Python. Медіанні зарплати Senior- і Middle-розробників, для яких ці мови основні, наразі одні з найвищих. Вищі від середнього рівня і зарплати досвідчених розробників, які пишуть на Ruby і Java. Медіанні зарплати джунів і мідлів, які користуються Java, теж вищі за середні у всіх мовах.

Якщо говорити про портрет учасників опитування, то частка розробниць продовжує зростати: зараз їх 11% проти 10% пів року тому та 9% влітку 2024 року. Медіанний вік розробників, як і пів року тому, становить 30 років.

Скриншот з сайту dou.ua

Також повідомляється, що триває перехід з JavaScript на TypeScript — за пів року частка розробників, для яких TypeScript є основною мовою програмування, зросла на 4 в.п. до 25%. Частка тих, у кого основна мова JavaScript, знизилась на 3 в.п. до 15%. Решта мов програмування — без суттєвих змін.

Як ми повідомляли раніше, українські IT-спеціалісти за кордоном в середньому заробляють на 8% більше, ніж в Україні. Більшість з них наразі проживають у європейських країнах, тоді як до США чи Канади переїхало лише близько 3% респондентів. Найвища середня зарплата серед тих, хто переїхав до США, становить $7500 на місяць. В Європі середня зарплата складає $3500, а в Україні — $2500.

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