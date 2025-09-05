Українська правда
Hollow Knight: Silksong очолила чарти Steam після семи років очікування

Hollow Knight: Silksong очолила чарти Steam після семи років очікування
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
5 вересня, 11:15
Студія Team Cherry випустила Hollow Knight: Silksong 4 вересня 2025 року, і вже за кілька годин гра вийшла на перше місце у рейтингах Steam.

Hollow Knight: Silksong — це продовження інді-хіта 2017 року, який розійшовся тиражем понад 15 млн копій. Silksong доступна на ПК (Steam, Epic Games Store), Nintendo Switch, PlayStation 5 та Xbox Series X|S. До речі, для користувачів ПК та Xbox вона є у Game Pass з першого дня.

Розробка Silksong тривала сім років. У серпні співзасновник студії Арі Гібсон пояснив, що тривале виробництво було зумовлене бажанням невеликої команди відповідати очікуванням фанатів. Він наголосив, що гра завжди перебувала у процесі розробки, але її масштаби потребували значно більше часу.

Реліз гри навіть призвів до перебоїв у роботі Steam: частина гравців повідомила про технічні проблеми із завантаженням та оплатою, але це не завадило грі швидко вийти на перші позиції продажів у світі. Оригінальна гра стала однією з найуспішніших інді-ігор останнього десятиліття, тому вихід продовження був одним із найбільш очікуваних релізів у спільноті гравців.

Silksong розповідає нову історію у всесвіті Hollow Knight і пропонує гравцям роль Хорнет — персонажа, добре знайомого фанатам оригіналу. Розробники обіцяють розширений набір здібностей, нові регіони для дослідження та ще більш динамічні бої з босами. Team Cherry підтвердила, що продовжить підтримку Silksong після запуску: очікуються патчі з виправленням технічних проблем і, ймовірно, контентні оновлення, як це було з першою частиною. 

Ігри Hollow Knight: Silksong
