Hollow Knight: Silksong уже досягла близько третини продажів, які мав оригінал за 7 років

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

За даними аналітиків, з моменту релізу Hollow Knight: Silksong у Steam було продано приблизно 3,2 мільйона копій. Перед виходом гра мала великий попит і перебувала у топі найбажаніших ігор платформи з 4,8 мільйонами користувачів, які додали її у свій "список бажаного", пише Eurogamer. Для порівняння, оригінальна Hollow Knight за 7 років розійшлася тиражем у 15 мільйонів копій.

Аналітики підрахували, що Steam-версія принесла Team Cherry понад $50 млн виторгу; решту користувачів забезпечили продажі на консолях і сервіс Xbox. На старті Silksong очолила тижневий чарт Valve, випередивши всі ААА-новинки сезону.

За даними GameDiscover, Team Cherry також продали 500 тисяч копій на PlayStation та Switch, а на Xbox завдяки Game Pass гру завантажили близько 1,5 млн разів.

Ще одним фактором успіху став цінник — $20 замість очікуваних $30+. Студія обрала саме таку вартість для всіх платформ, що викликало дискусію в індустрії щодо "демпінгу" на тлі зростання бюджету незалежних проєктів.

Нагадаємо, Silksong доступна на ПК (Steam, GOG), PlayStation, Switch та Xbox і продовжує нарощувати показники продажів.