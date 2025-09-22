Konami випустила релізний трейлер Silent Hill f — гра виходить вже цього тижня

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Konami опублікувала релізний трейлер Silent Hill f японською мовою та підтвердила вихід гри 25 вересня 2025 року на PS5, Xbox Series X|S і ПК. Власники цифрового Deluxe Edition зможуть почати грати вже 23 вересня.

Трейлер показує містечко Ебісугаока в Японії 60-х років, заражене "квітковою" інфекцією. Головна героїня Хінако Сімідзу досліджує локації, вирішує головоломки й вступає у ближній бій із деформованими істотами. Сценарій написав Ryukishi07, автор серії візуальних новел When They Cry, музику — Акіра Ямаока та Кенсуке Інаґе.

До речі, гра вже отримала перші оцінки на Metacritic та Opencritic:

Японський журнал Famitsu поставив грі 36/40, відзначивши атмосферу, бойову систему та кілька фіналів сюжету.

GameSpot відзначає "стратегічний" ближній бій із парируванням та менеджментом ресурсів.

IGN називає сюжет "темним і захопливим", однак вважає бойову систему суперечливою.

CNET критикує візуальну "плоскість" персонажів, попри загалом позитивну оцінку стилістики.

Передзамовлення відкрито у Steam, PlayStation Store і Xbox Store. Deluxe-видання додає цифровий артбук, саундтрек і костюм Pink Rabbit.