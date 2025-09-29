Silent Hill f досягла мільйона проданих копій швидше ніж ремейк другої частини

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Silent Hill f розійшлася накладом в один мільйон копій всього за один день після релізу. Ці результати випереджують навіть ремейк Silent Hill 2, що розійшлася тиражем у два мільйони копій за три місяці після релізу.

На додачу до цього, Konami повідомляє, що ремейк другої частини гри розійшовся накладом в один мільйон копій приблизно за тиждень з релізу, то ж нова частина вже випередила цей результат, ще й з чималим запасом.

Konami зазначає, що як цифрові, так і фізичні продажі виявилися успішними не лише в Японії, а й за її межами. Ймовірно, популярності на домашньому ринку сприяє те, що події Silent Hill f вперше в серії відбуваються саме в Японії.

За сюжетом у психологічному горорі Silent Hill f рідне місто головної героїні Хінако огорнув туман, змушуючи її боротися з моторошними монстрами та розв'язувати лячні таємниці. Гравцям належить відкрити бентежну красу, приховану посеред цього жаху.

Гра вийшла 25 вересня 2025 року та отримала чимало гарних відгуків від гравців та критиків. На OpenCritic вона має середню оцінку 87 від оглядачів та 100 від гравців, на MetaCritic — 86 та 7,2 відповідно. У Steam 76% з 6006 відгуків є переважно схвальними.

Нагадаємо, що нещодавній вихід Silent Hill f не є кінцем для нових релізів у серії. Раніше Bloober Team, що розробила ремейк другої частини, повідомила про продовження співпраці з Konami та початком роботи над ремейком оригінальної Silent Hill.