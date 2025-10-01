Bloober Team розпочала активну розробку ремейка Silent Hill

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Bloober Team під час зустрічі з інвесторами підтвердила, що ремейк першої Silent Hill перейшов в активну стадію розробки. Про це розповіли генеральний директор польської студії Пйотр Бабієно та віцепрезидентка Кароліна Новак.

Згідно зі заявою керівників Bloober, студія має дві команди, які займаються розробкою власних внутрішніх ігор, однією з яких є ремейк Silent Hill. Крім того, є ще одна команда, яка має у роботі п'ять сторонніх проєктів.

Щодо ремейка першої частини Silent Hill, то Bloober анонсувала його влітку, невдовзі після того, як польська студія оголосила про продовження співпраці з японською Konami. Нова заява лише підтверджує активну розробку, проте не надає жодних додаткових подробиць.

Крім того, Bloober Team також поділилася новинами про свою власну науково-фантастичну гру у жанрі survival horror — Cronos: The New Dawn. Згідно з повідомленням студії, протягом перших трьох днів релізу вона розійшлася накладом у понад 200 тисяч копій.

Нагадаємо, що ремейк Silent Hill 2 від студії Bloober виявився досить успішним — за трохи більше ніж три місяці продажі перевищили два мільйони копій. Водночас цей показник все ж поступається новій частині серії, Silent Hill f, яку придбали мільйон разів лише за першу добу після виходу.