Signal запускає першу платну функцію — резервне копіювання з наскрізним шифруванням

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Месенджер Signal додав першу платну функцію — можливість створювати захищені резервні копії медіа та текстових повідомлень. За $1,99 на місяць користувачі отримують доступ до архівування медіафайлів і необмеженого текстового резерву.

Усі дані шифруються наскрізно, а доступ до них забезпечується лише за допомогою унікального ключа відновлення. У разі його втрати компанія не зможе допомогти з відновленням.

Signal пояснює введення платної опції необхідністю покриття витрат на зберігання великих обсягів даних. Як неприбуткова організація, що не монетизує дані користувачів і не показує рекламу, сервіс шукає альтернативні способи фінансування.

Для користувачів без підписки медіа зберігаються лише за останні 45 днів, а текстові повідомлення — без обмеження за часом, але з лімітом у 100 МБ. За словами віцепрезидента з інженерії Джима О’Лірі, цього обсягу має вистачити навіть активним користувачам.

Резервні копії створюються щодня, без прив’язки до акаунту чи платежу. У майбутньому Signal планує дозволити зберігати архіви у вибране користувачем місце.

Нова функція вже доступна в бета-версії Signal для Android. Публічний реліз, а також підтримка iOS і десктопних платформ очікуються найближчим часом.