Rust з козаками: на Steam з'явилася сторінка української гри Sich

На Steam з'явилася сторінка нової української гри Sich, багатокористувацької онлайн-пісочниці з видом від першої чи третьої особи, події якої розгортаються у бунтівному світі Східної Європи 17 століття. Її розробляє українець Денис Корнієнко.

У Sich гравці беруть на себе роль селянина, що тяжко працює на пана, зазнає принижень, знущань та катувань. Втомившись від гніту, селянин вирішує втекти у безкраї степи південної України — на Січ. Потрапивши до козаків, селянин купує зброю, навчається нею користуватися та вирушає заселяти східні землі.

У коментарях на Reddit Корнієнко зазначив, що вже існує прототип Sich із демонстрацією бойової системи, а фінальна версія гри буде схожа на Rust.

У Sich гравці зможуть полювати, збирати ресурси, створювати речі та торгувати між собою. Також буде можливість брати участь у великих битвах між гравцями, арміями чи кланами. Одночасно у світі зможуть перебувати до 100 учасників.

Крім того, у Sich гравці зможуть обирати різну зброю — від мушкетів і шабель до гармат. Для мандрівок будуть доступні коні, вози, карети та човни. Кожен охочий матиме змогу стати командиром і сформувати власну армію. На початку гри необхідно буде визначитися з нацією: Українські козаки, Річ Посполита, Кримське ханство, Османська імперія чи Королівство Швеція.

Дата релізу гри наразі невідома.