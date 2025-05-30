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Штучний інтелект до кінця 2025 року може споживати більше енергії, ніж майнінг Bitcoin

Штучний інтелект до кінця 2025 року може споживати більше енергії, ніж майнінг Bitcoin
Тарас Міщенко Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.
30 травня, 14:46
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Штучний інтелект вже незабаром може перевершити майнінг Bitcoin за обсягами споживаної електроенергії, повідомляє нове дослідження в журналі Joule. За прогнозами дослідника Алекса де Вріс-Ґао з Інституту екологічних досліджень Врійе Університету Амстердама, до кінця 2025 року на побудовані для ШІ дата-центри припадатиме майже половина всього споживання електроенергії центрами обробки даних у світі, пише The Verge.

Де Вріс-Ґао, відомий своїми дослідженнями енергоспоживання криптовалют, оцінив, що вже зараз ШІ використовує до 20% електрики дата-центрів. Щоб дізнатися справжню цифру, він проаналізував обсяги виробництва спеціалізованих чипів для ШІ, зокрема дані TSMC про випуск процесорів для NVIDIA та AMD, та порівняв з інформацією про їх енергоспоживання. За його оцінками, потреби ШІ в електроенергії зростуть до 23 ГВт – еквівалент споживання всіх британських дата-центрів.

Це майже вдвічі більше, ніж сьогодні витрачає мережа для майнінгу Bitcoin (приблизно 10 ГВт). Сплески попиту вже змушують американські енергокомпанії планувати будівництво нових газових електростанцій і навіть відновлювати проєкти ядерної енергетики. Експерти попереджають, що раптові навантаження можуть підірвати стабільність мереж і уповільнити перехід до відновлюваних джерел енергії – ситуацію, схожу на ту, що склалася навколо потужних ферм криптомайнінгу.

Консалтингова компанія ICF також прогнозує, що до 2030 року попит на електроенергію з боку американських дата-центрів зросте на 25%, причому ШІ та класичні хмарні сервіси складатимуть основну частину цього зростання.

Точні розрахунки енергоспоживання ШІ ускладнюються через брак прозорості з боку великих технологічних корпорацій: вони не деталізують у своїх звітах, яка частина викидів чи споживання припадає саме на ШІ. "Неприпустимо складно отримати бодай приблизний показник", – констатує де Вріс-Ґао. Він закликає до обов’язкового розкриття цих даних, аби уряди могли формулювати виважені політики в галузі енергетики та клімату.

Деякі стартапи, наприклад DeepSeek, стверджують, що їхні моделі потребують у десятки разів менше енергії, ніж комерційні аналоги. Але навіть за таких умов існує ризик парадокса Джефсона: підвищена ефективність може стимулювати ще більший обсяг використання ШІ та загалом збільшити сумарне енергоспоживання.

Штучний інтелект Бізнес
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