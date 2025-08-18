Анонсовано Shrouded Lands, українську гру у дусі Darkest Dungeon

Редактор Mezha.Media. Олег вже понад 29 років пише про комп'ютери, технології, софт, інтернет, космос, науку, автоперегони та відеоігри.

У рамках Ukrainian Games Festival 2025 інді-розробник Юрій Мокрий анонсував покрокову рольову гру з елементами виживання Shrouded Lands. У проєкту з'явилась сторінка у Steam та перший трейлер.

Shrouded Lands нагадує мікс класичного dungeon crawler та Darkest Dungeon. Автор обіцяє три різні персонажі з унікальними бойовими та духовними вміннями, додаткові навички, амуніцію, духовні вміння тощо.

У трейлері можна побачити бої, дослідження та натяк на присутність у грі сюжету. Музику до відео написав Мирослав Мелимук.

Українська локалізація Shrouded Lands на сторінці Steam поки що не вказана, але це звичайна річ для проєктів від розробників-новачків, сподіваємось пізніше її добавлять. Дати виходу в гри теж поки що немає, але, як і зазвичай, пропонуємо додавати українські проєкти до Списку бажаного.