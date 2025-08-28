ШІ зменшив кількість робочих місць для молодих американців на 13% — дослідження

Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.

Використання генеративного штучного інтелекту вже впливає на ринок праці США, і найбільше це відчувають молоді спеціалісти, пише CNBC.

За даними дослідження Стенфордського університету, яке базується на мільйонах записів із зарплатних відомостей, кількість робочих місць для працівників віком 22–25 років у сферах, найбільш схильних до автоматизації, скоротилася на 13% із 2022 року. Йдеться про такі професії, як клієнтський сервіс, бухгалтерія та розробка програмного забезпечення.

На відміну від цього, для досвідченіших працівників у тих самих галузях рівень зайнятості залишився відносно стабільним. У менш вразливих професіях, зокрема в догляді за пацієнтами, кількість робочих місць навіть зросла.

Дослідники відзначають, що молоді працівники вразливіші, адже штучний інтелект здатен замінювати теоретичні знання з університетів, тоді як практичний досвід, який приходить із роками, залишається важливою перевагою старших колег.

Водночас у сферах, де ШІ застосовують не для заміни, а для підвищення ефективності роботи, скорочень робочих місць майже не відбулося. Автори дослідження підкреслюють: ефект від впровадження ШІ виявляється дуже нерівномірним і залежить від галузі, віку працівників та характеру роботи.

Експерти наголошують, що ці тенденції відображають лише частину ширшого впливу ШІ на зайнятість. Згідно зі звітом State of AI in Business 2025 від Массачусетського технологічного інституту, штучний інтелект поки що не призводить до масових звільнень, але дедалі частіше витісняє роботу, яку компанії передають на аутсорсинг чи за кордон.