Інвестори все частіше використовують ШІ-інструменти для вибору акцій

Для вибору акцій наразі щонайменше кожен десятий роздрібний інвестор використовує чат-боти, що сприяє зростанню ринку роботизованих консультантів.

Як повідомляє Reuters, навіть прихильники цієї стратегії стверджують, що вона є високоризикованою і поки що не може замінити традиційних консультантів.

Зазначається, що завдяки штучному інтелекту тепер будь-хто може обирати акції, відстежувати їх та отримувати інвестиційний аналіз, який раніше був доступний лише великим банкам чи інституційним інвесторам.

За даними аналітичної компанії Research and Markets, ринок роботизованих консультантів, що включає всі компанії, які надають автоматизовані фінансові консультації на основі алгоритмів (фінтех-компанії; банки; фірми, що керують активами), зросте до $470,91 млрд виручки в 2029 році з $61,75 млрд торік. Тобто, як вважають фахівці, цей ринок може зрости приблизно на 600%.

"Навіть інструмент ChatGPT може багато чого зробити та відтворити багато робочих процесів, які я виконував раніше", — розповів колишній швейцарський інвестбанкір Джеремі Леунг, який присвятив майже два десятиліття аналізу компаній для UBS. Разом з тим він також попередив, що такий інструмент може пропустити деякі важливі аналізи, адже він не може отримати доступ до даних з платним доступом.

Опитування брокера eToro серед 11 000 інвесторів продемонструвало, що близько 50% із них готові застосовувати ШІ-інструменти на кшталт ChatGPT або Gemini, а 13% вже користуються ними. А ось у Великій Британії 40% респондентів повідали, що зверталися до чатботів та ШІ за порадами з особистих фінансів.

Сам ChatGPT попереджає, що на нього не слід покладатися щодо професійних фінансових порад. За словами керуючого директора eToro у Великій Британії Дена Мочульського, найкраще використовувати платформи, які створені на основі ШІ і спеціально навчені для аналізу ринків, тому що звичайні моделі штучного інтелекту можуть невірно трактувати цифри. Вони занадто покладаються на заздалегідь встановлені факти і на минулі цінові коливання, намагаючись передбачити майбутнє.

Як ми писали раніше, гендиректор OpenAI Сем Альтман вважає, що ринок штучного інтелекту знаходиться у бульбашці; його коментарі посилюють стурбованість експертів і аналітиків тим, що інвестиції в ШІ зростають занадто швидко.

