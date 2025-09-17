Українська правда
CEO OpenAI Сем Альтман розповів про професії, які може замінити ШІ

Дмитро Казанцев Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.
17 вересня, 20:07
На думку гендиректора OpenAI Сема Альтмана, штучний інтелект таки може позбавити роботи частину працівників, наприклад, у телефонній та онлайн-підтримці.

Як заявив підприємець в інтерв'ю американському подкастеру Такеру Карлсону, ШІ також підсилить можливості програмістів та потенційно підвищить їхні зарплати.

За словами гендиректора OpenAI, водночас існують сфери, де вирішальними лишаються "людський контакт і глибокий зв’язок" — наприклад, у медичних сестер.

А ще Сем Альтман зазначив, що попит на програмне забезпечення і розробників виявився більшим, ніж ринок міг забезпечити. Бізнесмен утримався від точних прогнозів на найближчі 5-10 років, відмітивши, що зникнення частини професій супроводжуватиметься появою нових. У цьому контексті він пригадав дослідження, згідно з яким половина робочих місць трансформується кожні 75 років.

CEO OpenAI і Такер Карлсон під час розмови також торкнулися таких тем, як релігія, мораль, приватність і військове використання ChatGPT. Відповідаючи на питання про допустимість застосування системи для ухвалення рішень щодо вбивства людей, Сем Альтман порівняв штучний інтелект з інструментами подвійного призначення й наголосив на важливості усвідомлення наслідків. Підприємець повідомив, що військові вже активно користуються ChatGPT для порад у своїй роботі.

Як ми писали раніше, компанія OpenAI нещодавно провела перше у своєму роді дослідження, яке показує, хто та як саме використовує ChatGPT. Згідно з ним, за останній рік співвідношення жінок та чоловіків, що використовують чат-бот, стало рівним. Заразом ШІ почали більше використовувати для побутових завдань.

Зазначається, що однією з ключових знахідок дослідження є те, що станом на червень 2025 року кількість не пов'язаних з роботою повідомлень зросла до 73% у порівнянні з 53% роком раніше. 75% розмов з ChatGPT потрапляють у три великі категорії: практичне керівництво, інформаційний пошук і письмо. Найчастіше користувачі звертаються за практичними порадами, навчанням і творчими ідеями.

