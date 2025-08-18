CEO OpenAI Сем Альтман бачить, як формується ШІ-бульбашка на тлі зростання витрат у галузі

Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

Гендиректор OpenAI Сем Альтман вважає, що ринок штучного інтелекту знаходиться у бульбашці, згідно зі звітом The Verge, який був опублікований 15 серпня 2025 року.

Як повідомляє CNBC, Альтман, схоже, порівняв динаміку ШІ-зростання з сумнозвісною бульбашкою доткомів — крахом фондового ринку, який був викликаний інтернет-компаніями і призвів до масового ентузіазму інвесторів наприкінці 1990-х.

"Чи ми перебуваємо у фазі, коли інвестори в цілому надмірно схвильовані штучним інтелектом? Моя думка — так. Чи є ШІ найважливішою річчю за дуже довгий час? Моя думка також — так", — зазначив CEO OpenAI.

Сем Альтман, гендиректор OpenAI

Зазначається, що його коментарі посилюють стурбованість експертів і аналітиків тим, що інвестиції в ШІ зростають занадто швидко. Аналогічні застереження висловили співзасновник Alibaba Джозеф Цай, Рей Даліо з Bridgewater Associates та головний економіст Apollo Global Management Торстен Слок.

Директор з досліджень напівпровідників, ланцюжків постачання та нових технологій у Futurum Group Рей Ванг заявив, що, на його думку, коментарі Альтмана мають певну обґрунтованість, але ризики залежать від конкретної компанії.

"З точки зору ширших інвестицій у штучний інтелект та напівпровідники, то я не бачу в цьому бульбашку. Фундаментальні показники в усьому ланцюжку поставок залишаються сильними, а довгострокова траєкторія ШІ-тренду сприяє подальшим інвестиціям", — заявив фахівець.

Він також додав, що зростає кількість спекулятивного капіталу, який переслідує компанії зі слабшими фундаментальними показниками та лише уявним потенціалом, що може створити осередки переоцінки.

Раніше Сем Альтман заявив виданню, що річний дохід OpenAI у 2025 році, ймовірно, перевищить $20 млрд, але, незважаючи на це, компанія залишається збитковою.

Повідомляється, що у нещодавній статті для The Verge генеральний директор OpenAI також розповів про розширення штучного інтелекту у сфері споживчого обладнання, інтерфейсів "мозок-комп'ютер" та соціальних мереж.

Сем Альтман також повідомив, що OpenAI збирається витратити трильйони доларів на будівництво свого центру обробки даних у "недалекому майбутньому", і дав зрозуміти, що компанія буде зацікавлена в придбанні Chrome, якщо уряд США змусить Google продати цей браузер.

Як ми писали раніше, у звіті State of AI in Business 2025, опублікованому Массачусетським технологічним інститутом, сказано про те, що штучний інтелект поки що не призводить до масових звільнень у США, але дедалі частіше витісняє роботу, яку компанії передають на аутсорсинг чи за кордон. Дослідники встановили, що вплив ШІ найбільше відчувають аутсорсери бізнес-процесів та зовнішні агентства, тоді як співробітники компаній можуть поки не переживати за роботу.

Нагадаємо, що OpenAI нещодавно оголосила про оновлення GPT-5, яке має зробити модель "теплішою та дружнішою". Компанія пояснила, що зміни будуть спрямовані на те, щоб користувачі почувалися комфортніше під час взаємодії з ШІ. Цей крок став відповіддю на критику після запуску моделі. Деякі користувачі зазначали, що попередня GPT-4o здавалася їм зручнішою і приємнішою у спілкуванні.

Читайте також: CEO OpenAI хоче інвестувати у стартап, що конкуруватиме з Neuralink