Україна освоїла виробництво 85% комплектуючих для САУ "Богдана" – Жумаділов

Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.

Понад 85% комплектуючих для САУ "Богдана" виробляють в Україні. Очікується, що до кінця 2025 року показник зросте до 95%. Такими цифрами із журналістами The Washington Post поділився директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

"Зараз самохідні гаубиці виробляються в Україні у кількості, яка не має аналогів у Європі", – цитує видання директора АОЗ.

Як відомо виробництво української САУ "Богдани" різко зросло під час вторгнення росії – з шести на місяць у 2023 році до понад 20 одиниць у 2025-му, як зазначає видання.

За інформацією медіа, це відбувається в межах партнерства з європейськими союзниками України, яке цілком може представляти майбутнє оборонної промисловості країни.

155-мм самохідна артилерійська установка "Богдана" з дальністю стрільби 42 км є першою гаубицею українського виробництва калібру НАТО. Її виробництво зокрема фінансується західними партнерами через "данську модель".

У жовтні 2024 року на відкритті Другого міжнародного Форуму оборонних індустрій (DFNC2) президент Володимир Зеленський заявляв, що за місяць в Україні виробляють близько 15 САУ "Богдана".